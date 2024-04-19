В 8 областях звучала тревога из-за угрозы ударов баллистикой
Пятница, 19 апреля 2024, 13:05
Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 8 областях из-за угрозы ударов баллистикой.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области − угроза применения баллистического вооружения! + Сумская, Полтавская, Кировоградская области".
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Детали: Раздаются сирены также в Луганской и Донецкой областях.
Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Обновлено: В 13:02 тревоги отменили.
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