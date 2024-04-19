Встигніть зареєструватись на Bucha Journalism Conference 2024
10 травня 2024 року Media Development Foundation спільно з медіагрупою "Українська правда" проводять щорічну конференцію Bucha Journalism Conference.
Тема цьогорічної конференції — "Переломний момент: журналістика й тотальна війна за правду".
Медійники дискутуватимуть на 4 панелях:
- Стан журналістських розслідувань під час війни;
- Репортаж з лінії фронту;
- Подолання глобальної втоми від війни;
- Кейс-стаді: Дослідження воєнних злочинів в Україні.
Організатори Bucha Journalism Conference 2024 також відзначать спеціальними нагородами українських журналістів і журналісток, чия безстрашна робота є втіленням чесності, мужності й відданості професійним та етичним стандартам у висвітленні воєнних злочинів.
Журналісти, експерти у сфері медіа та дослідники з різних країн світу запрошуються до участі. Участь у заході, що пройде у Бучі (Київська область) – безоплатна.
Обов’язкова рєєстрація – на сайті конференції.
Реєстрація триває до 3 травня 2024.
Довідково: Конференцію у Бучі заснували Media Development Foundation та медіагрупа "Українська правда" ще 2023 року. Перший захід відвідали понад 300 українських медійників і медійниць. Форум проводять, аби захистити історичну пам'ять України, а також закликати журналістів у всьому світі й надалі висвітлювати події тих трагічних днів та наслідків окупації міста Бучі на Київщині.