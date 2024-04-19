Успейте зарегистрироваться на Bucha Journalism Conference 2024
10 мая 2024 года Media Development Foundation совместно с медиагруппой "Украинская правда" проводят ежегодную конференцию Bucha Journalism Conference.
Тема этой конференции – "Переломный момент: журналистика и тотальная война за правду".
Медиаэксперты будут обсуждать на 4 панелях:
- Состояние журналистских расследований во время войны;
- Репортаж с линии фронта;
- Преодоление глобальной усталости от войны;
- Кейс-стади: Исследование военных преступлений в Украине.
Организаторы Bucha Journalism Conference 2024 также отметят специальными наградами украинских журналистов, чья бесстрашная работа является воплощением честности, мужества и преданности профессиональным и этическим стандартам в освещении военных преступлений.
Журналисты, эксперты в области медиа и исследователи из разных стран мира приглашаются к участию. Участие в мероприятии, которое состоится в г. Буча (Киевская область) – бесплатное.
Обязательная регистрация – на сайте конференции.
Регистрация продлится до 3 мая 2024 года.
Дополнительно: Конференцию в Буче основали Media Development Foundation и медиагруппа "Украинская правда" еще в 2023 году. Первое мероприятие посетили более 300 украинских медиаэкспертов. Форум проводят, чтобы защитить историческую память Украины, а также призвать журналистов по всему миру и дальше освещать события тех трагических дней и последствий оккупации города Буча на Киевщине.