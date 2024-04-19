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Успейте зарегистрироваться на Bucha Journalism Conference 2024

"Украинская правда"Пятница, 19 апреля 2024, 13:08
Успейте зарегистрироваться на Bucha Journalism Conference 2024

10 мая 2024 года Media Development Foundation совместно с медиагруппой "Украинская правда" проводят ежегодную конференцию Bucha Journalism Conference.

Тема этой конференции – "Переломный момент: журналистика и тотальная война за правду".

Bucha Journalism Conference 2023
Bucha Journalism Conference 2023

Медиаэксперты будут обсуждать на 4 панелях:

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  • Состояние журналистских расследований во время войны;
  • Репортаж с линии фронта;
  • Преодоление глобальной усталости от войны;
  • Кейс-стади: Исследование военных преступлений в Украине.

Организаторы Bucha Journalism Conference 2024 также отметят специальными наградами украинских журналистов, чья бесстрашная работа является воплощением честности, мужества и преданности профессиональным и этическим стандартам в освещении военных преступлений.

Журналисты, эксперты в области медиа и исследователи из разных стран мира приглашаются к участию. Участие в мероприятии, которое состоится в г. Буча (Киевская область) – бесплатное.

Обязательная регистрация – на сайте конференции.

ВИДЕО ДНЯ

Регистрация продлится до 3 мая 2024 года.

Bucha Journalism Conference 2023
Bucha Journalism Conference 2023

Дополнительно: Конференцию в Буче основали Media Development Foundation и медиагруппа "Украинская правда" еще в 2023 году. Первое мероприятие посетили более 300 украинских медиаэкспертов. Форум проводят, чтобы защитить историческую память Украины, а также призвать журналистов по всему миру и дальше освещать события тех трагических дней и последствий оккупации города Буча на Киевщине.

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