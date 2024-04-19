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В Україні дощитиме і очікуються заморозки

Ірина БалачукП'ятниця, 19 квітня 2024, 13:38

20 квітня вночі в Україні без опадів, удень у південних, центральних областях та Криму очікуються помірні, а в Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях − невеликі дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У суботу вночі в західних, північних та Вінницькій областях очікуються заморозки в повітрі 0-3°, у Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні ґрунту 0-5°. На решті території нічна температура 3-8° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 17-22°, на високогір'ї Карпат уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

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Вітер південно-східний, на півдні та південному сході країни північно-східний, 7-12 м/с, удень на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 20 квітня без опадів, вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 13-15° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 20 квітня в Києві фіксували у 1943 році − +28,5°, найнижчу вночі − 2,1° морозу у 1987 році. 

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Скриншот з сайту УГМЦ

21 квітня в Україні часом дощі, у північних, центральних, уночі й у південних областях місцями значні дощі, на сході та південному сході країни з грозами. Вночі в більшості західних областей без опадів.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у східних та південно-східних областях 7-12° тепла. Удень 8-13°, на Лівобережжі 14-19°, на сході країни 20-22° тепла.

Вітер північний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та східних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат прогнозують невеликий сніг, вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в неділю дощ, вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла. Вітер північний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. 

 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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