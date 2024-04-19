Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Украине пройдут дожди и ожидаются заморозки

Ирина БалачукПятница, 19 апреля 2024, 13:38
В Украине пройдут дожди и ожидаются заморозки
Фото иллюстративное с pixabay.com

20 апреля ночью в Украине без осадков, днем в южных, центральных областях и Крыму ожидаются умеренные, а в Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях − небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью в западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях − на поверхности почвы 0-5°. На остальной территории ночная температура 3-8° тепла, днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 17-22°, на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Реклама:

Ветер юго-восточный, на юге и юго-востоке страны северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 20 апреля без осадков, ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самую высокую температуру днем 20 апреля в Киеве фиксировали в 1943 году − +28,5°, самую низкую ночью − 2,1° мороза в 1987 году. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Скриншот с сайта УГМЦ

21 апреля в Украине временами дожди, в северных, центральных, ночью и в южных областях местами значительные дожди, на востоке и юго-востоке страны с грозами. Ночью в большинстве западных областей без осадков.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных и юго-восточных областях 7-12° тепла. Днем 8-13°, на Левобережье 14-19°, на востоке страны 20-22° тепла.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат прогнозируют небольшой снег, ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье дождь, ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

 
Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
погода
Первый уровень опасности: в Киеве будет сильный ветер
Синоптики прогнозируют морось и заморозки
Морозно, ветрено и снежно. Спасатели показали, как выглядит апрельский Пип Иван
Последние новости
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
Все новости...
Реклама: