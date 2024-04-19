В Украине пройдут дожди и ожидаются заморозки

20 апреля ночью в Украине без осадков, днем в южных, центральных областях и Крыму ожидаются умеренные, а в Житомирской, Хмельницкой и Харьковской областях − небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу ночью в западных, северных и Винницкой областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°, в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях − на поверхности почвы 0-5°. На остальной территории ночная температура 3-8° тепла, днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 17-22°, на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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Ветер юго-восточный, на юге и юго-востоке страны северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 20 апреля без осадков, ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самую высокую температуру днем 20 апреля в Киеве фиксировали в 1943 году − +28,5°, самую низкую ночью − 2,1° мороза в 1987 году.

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Скриншот с сайта УГМЦ

21 апреля в Украине временами дожди, в северных, центральных, ночью и в южных областях местами значительные дожди, на востоке и юго-востоке страны с грозами. Ночью в большинстве западных областей без осадков.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в восточных и юго-восточных областях 7-12° тепла. Днем 8-13°, на Левобережье 14-19°, на востоке страны 20-22° тепла.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южной части и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат прогнозируют небольшой снег, ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье дождь, ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла. Ветер северный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.