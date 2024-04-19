Росія зазнає великих втрат у боях за Часів Яр - естонська розвідка

Естонський розвідувальний центр повідомляє, що ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

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ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, у пріоритеті брак боєприпасів, однак водночас незапланованого відступу ЗСУ або прориву лінії фронту не спостерігається.

Україна змушена поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій або можливості для оборонних дій, додали в естонській розвідці.

На Луганському напрямку окупаційна армія РФ продовжує реорганізацію підрозділів – підрозділи, які діють на лінії фронту, відправляються в тил для відновлення і поповнення запасів, а їм на зміну приходять свіжі.

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Донецький напрямок залишається основним напрямком наступальних дій ЗС РФ. Там зосереджена помітна частина російських військ. Естонська розвідка не очікує швидкого захоплення Часового Яру, оскільки місто має потужні оборонні укріплення, тож окупанти зазнають великих втрат у боях.

Інтенсивні бої тривають у напрямку Авдіївка-Мар'їнка. Росія просунулася в бік населеного пункту Первомайське.

В Запорізькій і Херсонській областях зберігається низька інтенсивність боїв. Щодня відбуваються бойові зіткнення прямими та далекобійними засобами ураження. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, незважаючи на атаки РФ.

Нагадаємо: Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив у четвер американських конгресменів: якщо вони не схвалять допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року.

Перед цим голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун заявив законодавцям, що "досягнення України, які були здобуті з такими зусиллями, можуть бути втрачені без нашої підтримки". Міністр оборони Ллойд Остін також попередив, що якщо прийняття додаткового закону буде відкладено, то союзники і партнери "поставлять під сумнів, чи є ми надійним партнером".