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Россия несет большие потери в боях за Часов Яр - эстонская разведка

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 16:47
Россия несет большие потери в боях за Часов Яр - эстонская разведка
Российский танк под асфальтом (иллюстративное фото). источник: Getty Images

Эстонский разведывательный центр сообщает, что на войне в Украине сложная ситуация. Российские войска несут значительные потери, хотя и имеют определенные успехи. В то же время ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По данным эстонской разведки, российские оккупанты совершили тактический прорыв к северо-западу от Авдеевки, а также продвинулись вперед на 5 км. Также оккупационные силы удерживают давление на населенный пункт Часов Яр, где они продвинулись с южного фланга.

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ВСУ нуждаются в поддержке своих западных партнеров, в приоритете нехватка боеприпасов, однако при этом незапланированного отступления ВСУ или прорыва линии фронта не наблюдается.

Украина вынуждена постепенно отказываться от контроля территорий, где нет подготовленных оборонительных позиций или возможности для оборонительных действий, добавили в эстонской разведке.

На Луганском направлении оккупационная армия РФ продолжает реорганизацию подразделений – подразделения, которые действуют на линии фронта, отправляются в тыл для восстановления и пополнения запасов, а им на смену приходят свежие.

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Донецкое направление остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Там сосредоточена заметная часть российских войск. Эстонская разведка не ожидает быстрого захвата Часового Яра, поскольку город имеет мощные оборонительные укрепления, поэтому оккупанты несут большие потери в боях.

Интенсивные бои продолжаются в направлении Авдеевка-Марьинка. Россия продвинулась в сторону населенного пункта Первомайское.

В Запорожской и Херсонской областях сохраняется низкая интенсивность боев. Ежедневно происходят боевые столкновения прямыми и дальнобойными средствами поражения. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на атаки РФ.

Напомним: Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил в четверг американских конгрессменов: если они не одобрят помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года.

Перед этим председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил законодателям, что "достижения Украины, которые были получены с такими усилиями, могут быть потеряны без нашей поддержки". Министр обороны Ллойд Остин также предупредил, что если принятие дополнительного закона будет отложено, то союзники и партнеры "поставят под сомнение, являемся ли мы надежным партнером".

Темы: войнаРосcияЭстонияразведка
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