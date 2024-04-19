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Конгрес США зробив перший крок до надання допомоги Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 18:25
Конгрес США зробив перший крок до надання допомоги Україні
фото: Getty Images

Палата представників США 19 квітня проголосувала за те, щоб винести на свій розгляд законопроєкт про довгоочікувану допомогу Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За підтримку процедури проголосували 316 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 94. Для ухвалення рішення було достатньо простої більшості у 218 голосів.

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Ця процедура дозволяє винести на розгляд Палати представників чотири законопроєкти про іноземну допомогу та протидію Росії, Ірану та Китаю – що, як повідомлялось, відбудеться у суботу, 20 квітня.

У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього по черзі винесуть законопроєкти на голосування.

До "українського" пакета допустили чотири правки, дві з яких пропонують узагалі виключити невійськову допомогу Україні, ще одна, авторства трампістки Марджорі Тейлор Грін, – має замінити всі суми в пакеті на нулі, і ще одна – не дозволяє витрачати економічну допомогу на урядові зарплати.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

У разі проходження в Палаті представників чотири законопроєкти вирушать до Сенату єдиним пакетом. Його остаточне затвердження завершиться після підписання президентом США Джо Байденом.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Теми: СШАУкраїнагрошівійна
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