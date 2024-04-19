Конгресс США сделал первый шаг к предоставлению помощи Украине

Палата представителей США 19 апреля проголосовала за то, чтобы вынести на свое рассмотрение законопроект о долгожданной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За поддержку процедуры проголосовали 316 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 94. Для принятия решения было достаточно простого большинства в 218 голосов.

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Эта процедура позволяет вынести на рассмотрение Палаты представителей четыре законопроекта об иностранной помощи и противодействии России, Ирана и Китая – что, как сообщалось, состоится в субботу, 20 апреля.

В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого поочередно вынесут законопроекты на голосование.

К "украинскому" пакету допустили четыре правки, две из которых предлагают вообще исключить невоенную помощь Украине, еще одна, авторства трампистки Марджори Тейлор Грин, – должна заменить все суммы в пакете на нули, и еще одна – не позволяет тратить экономическую помощь на правительственные зарплаты.

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Напомним: Пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

В случае прохождения в Палате представителей четыре законопроекта отправятся в Сенат единым пакетом. Его окончательное утверждение завершится после подписания президентом США Джо Байденом.

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