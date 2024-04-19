Сили оборони відбили 26 атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксували 79 бойових зіткнень, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 19 квітня

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районам зосередження особового складу та 1 пункту управління противника".