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На Херсонщині обмежили святкування Великодня

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 21:10
На Херсонщині обмежили святкування Великодня
фото: Getty Images

Рада оборони Херсонщини обмежила богослужіння, освячення та відвідування кладовищ на Великдень.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Провів засідання Ради оборони Херсонщини. Розглянули питання, що потребували особливої уваги.

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Під час великодніх свят та поминальних днів на Херсонщині заборонено проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ. Наголошую, що це не стосується поховальних процесій".

Деталі: Очільник ОВА попросив населення області поставитися до обмежень із розумінням, "адже це вимушений крок". "Ми не можемо наражати людей на небезпеку", - наголосив Прокудін. 

Він повідомив також, що у святкові дні в області буде збільшено кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти.

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За його словами, обговорили на засіданні Ради і хід мобілізаційної кампанії та допомогу військовим, необхідну для успішного виконання бойових завдань.

Теми: Херсонська областьсвяткування
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