На Херсонщине ограничили празднование Пасхи
Совет обороны Херсонщины ограничил богослужения, освящение и посещение кладбищ на Пасху.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях
Прямая речь: "Провел заседание Совета обороны Херсонщины. Рассмотрели вопросы, требующие особого внимания.
Во время пасхальных праздников и поминальных дней на Херсонщине запрещено проводить богослужения во время комендантского часа, освящение на территории культовых сооружений и посещение кладбищ. Подчеркиваю, что это не касается похоронных процессий".
Детали: Глава ОВА попросил население области отнестись к ограничениям с пониманием, "ведь это вынужденный шаг". "Мы не можем подвергать людей опасности", - подчеркнул Прокудин.
Он сообщил также, что в праздничные дни в области будет увеличено количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты.
По его словам, обсудили на заседании Совета и ход мобилизационной кампании и помощь военным, необходимую для успешного выполнения боевых задач.