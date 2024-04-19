На Херсонщине ограничили празднование Пасхи

Совет обороны Херсонщины ограничил богослужения, освящение и посещение кладбищ на Пасху.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Провел заседание Совета обороны Херсонщины. Рассмотрели вопросы, требующие особого внимания.

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Во время пасхальных праздников и поминальных дней на Херсонщине запрещено проводить богослужения во время комендантского часа, освящение на территории культовых сооружений и посещение кладбищ. Подчеркиваю, что это не касается похоронных процессий".

Детали: Глава ОВА попросил население области отнестись к ограничениям с пониманием, "ведь это вынужденный шаг". "Мы не можем подвергать людей опасности", - подчеркнул Прокудин.

Он сообщил также, что в праздничные дни в области будет увеличено количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты.

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По его словам, обсудили на заседании Совета и ход мобилизационной кампании и помощь военным, необходимую для успешного выполнения боевых задач.