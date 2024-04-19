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У частині областей оголошували повітряну тривогу. У Конотопі та Сумах чули вибухи

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 21:57
У частині областей оголошували повітряну тривогу. У Конотопі та Сумах чули вибухи
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 19 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram 

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!"

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Деталі: Також повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

Станом на 22:01 мапа повітряних тривог виглядає так:

 

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МАПА - ALERTS.IN.UA

Оновлено о 22:22: Міський голова Конотопа на Сумщині повідомив, що в місті було чутно вибух. Попередньо, за його словами, це була робота ППО.

О 22:33 Повітряні сили повідомили про ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

О 22:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Сумах було чутно кілька вибухів. 

О 22:47 оголосили відбій тривоги в областях.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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