У частині областей оголошували повітряну тривогу. У Конотопі та Сумах чули вибухи
Увечері 19 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!"
Деталі: Також повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.
Станом на 22:01 мапа повітряних тривог виглядає так:
Оновлено о 22:22: Міський голова Конотопа на Сумщині повідомив, що в місті було чутно вибух. Попередньо, за його словами, це була робота ППО.
О 22:33 Повітряні сили повідомили про ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
О 22:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Сумах було чутно кілька вибухів.
О 22:47 оголосили відбій тривоги в областях.