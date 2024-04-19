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В части областей объявляли воздушную тревогу. В Конотопе и Сумах слышали взрывы

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 21:57
В части областей объявляли воздушную тревогу. В Конотопе и Сумах слышали взрывы
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 19 апреля в части областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!"

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Детали: Также сообщили о скоростной цели на Черниговщине.

По состоянию на 22:01 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

 

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Обновлено в 22:22: Конотопский городской голова сообщил, что в городе был слышен взрыв. Предварительно, по его словам, это была работа ПВО.

В 22:33 Воздушные силы сообщили о ракете в Сумской области в направлении Черниговщины.

В 22:35 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Сумах было слышно несколько взрывов.

В 22.47 объявили отбой тревоги в областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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