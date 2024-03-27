Росіяни вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинула літня жінка
Середа, 27 березня 2024, 13:56
Росіяни вдарили дроном-камікадзе по селу на Херсонщині, внаслідок чого у житловому будинку загинула літня жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у селі Михайлівка Бериславського району".
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Деталі: За його словами, у власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна жінка.
Передісторія:
- 27 лютого росіяни обстріляли село Велетенське у Херсонській області, у результаті чого загинула 82-річна жінка.
- 26 лютого російські окупанти атакували селище Новомиколаївка Херсонської області, постраждала жінка.
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