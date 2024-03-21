Відпустки, свобода слова в соцмережах і виплати: Рада ухвалила законопроєкт про пільги військовим

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який посилює соціальний захист військовослужбовців та поліцейських.

Джерело: законопроєкт на сайті ВР

Деталі: Законопроєкт передбачає можливість для військовослужбовців перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, та без потреби через 4 місяці проходити ВКЛ.

Реклама:

Військовослужбовці ЗСУ мають право отримати одноразову відпустку при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі.

У законопроєкті також визначили "розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, не може становити менше ніж 15 000 000 гривень".

Крім того, впроваджуються норми проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання. Йдеться про "забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущенням насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості".

ВІДЕО ДНЯ

Також у цьому документі зазначено, що військовослужбоці матимуть ті ж права на свободу слова в медіа та соцмережах, що й інші українці.

Передісторія:

23 лютого Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про додаткові пільги для військовослужбовців. У Міноборони це рішення назвали першим кроком на шляху до посилення соціального захисту військовослужбовців.