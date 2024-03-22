"Обмежено придатним" до служби доведеться повторно пройти ВЛК – Міноборони

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, повинні будуть пройти повторний медичний огляд, оскільки Верховна Рада скасувала таке поняття.

Джерело: заступник міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону, передає АрміяInform

Пряма мова Калмикової: "Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що такі зміни полегшать життя десяткам тисяч людей.

"І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і в інші органи влади з проханням врегулювати це питання. І ми дуже раді, що Верховна Рада України підтримала ці зміни", — зазначила Калмикова.

Що було раніше: Перед цим Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", №10313.