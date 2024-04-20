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У Нью-Йорку біля суду, де перебував Трамп, чоловік вчинив самопідпал

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 00:25
У Нью-Йорку біля суду, де перебував Трамп, чоловік вчинив самопідпал
фото ілюстраційне, Getty Images

Чоловік підпалив себе в парку через дорогу від будівлі суду Нью-Йорка, де судять колишнього президента Дональда Трампа.

Джерело: The New York Times, ABC News

Деталі: Чоловік, Максвелл Аззарелло, отримав сильні опіки та перебуває у лікарні в критичному стані.

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Як повідомили джерела ABC News, Трамп у той час перебував у будівлі суду в центрі Манхеттена, і йому було повідомлено про пожежу зовні.

У поліції Нью-Йорка сказали, що Аззарелло вийняв брошури зі свого рюкзака і розкидав їх по парку, а потім витягнув каністру, облив себе рідиною та підпалив.

Зрештою він упав на землю, а цивільні, поліцейські та судові службовці побігли в парк, щоб спробувати загасити полум'я.

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За словами офіційних осіб, брошури виявилися "пропагандистськими".

Офіційні особи сказали, що Аззарелло вірить у "теорію змови".

Він приїхав із Сент-Августіна, штат Флорида, до Нью-Йорка на початку тижня. Чиновники кажуть, що він діяв сам.

Теми: СШАТрамп
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