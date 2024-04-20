У Нью-Йорку біля суду, де перебував Трамп, чоловік вчинив самопідпал
Чоловік підпалив себе в парку через дорогу від будівлі суду Нью-Йорка, де судять колишнього президента Дональда Трампа.
Джерело: The New York Times, ABC News
Деталі: Чоловік, Максвелл Аззарелло, отримав сильні опіки та перебуває у лікарні в критичному стані.
Як повідомили джерела ABC News, Трамп у той час перебував у будівлі суду в центрі Манхеттена, і йому було повідомлено про пожежу зовні.
У поліції Нью-Йорка сказали, що Аззарелло вийняв брошури зі свого рюкзака і розкидав їх по парку, а потім витягнув каністру, облив себе рідиною та підпалив.
Зрештою він упав на землю, а цивільні, поліцейські та судові службовці побігли в парк, щоб спробувати загасити полум'я.
За словами офіційних осіб, брошури виявилися "пропагандистськими".
Офіційні особи сказали, що Аззарелло вірить у "теорію змови".
Він приїхав із Сент-Августіна, штат Флорида, до Нью-Йорка на початку тижня. Чиновники кажуть, що він діяв сам.