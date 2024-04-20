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В Нью-Йорке возле суда, где находился Трамп, мужчина совершил самоподжог

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 00:25
В Нью-Йорке возле суда, где находился Трамп, мужчина совершил самоподжог
фото иллюстративное, Getty Images

Мужчина поджег себя в парке через дорогу от здания суда Нью-Йорка, где судят бывшего президента Дональда Трампа.

Источник: The New York Times, ABC News

Детали: Мужчина, Максвелл Аззарелло, получил сильные ожоги и находится в больнице в критическом состоянии.

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Как сообщили источники ABC News, Трамп в то время находился в здании суда в центре Манхэттена, и ему было сообщено о пожаре снаружи.

В полиции Нью-Йорка сказали, что Аззарелло вынул брошюры из своего рюкзака и разбросал их по парку, а затем вытащил канистру, облил себя жидкостью и поджег.

В конце концов он упал на землю, а гражданские, полицейские и судебные служащие побежали в парк, чтобы попытаться потушить пламя.

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По словам официальных лиц, брошюры оказались "пропагандистскими".

Официальные лица сказали, что Аззарелло верит в "теорию заговора".

Он приехал из Сент-Августина, штат Флорида, в Нью-Йорк в начале недели. Чиновники говорят, что он действовал сам.

Темы: СШАТрамп
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