У Румунії збудують автомагістраль до кордону з Україною

У Румунії до 2026 року планують завершити будівництво автомагістралі із Бухареста до Сірету, що на кордоні з Україною.

Джерело: президент Сучавської повітової ради Георге Флутур на презентації стратегії щодо Генерального плану розвитку прикордонної інфраструктури у Чернівцях, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, "Укрінформ"

Пряма мова Флутура: "Нещодавно в Румунії затвердили реконструкцію автошляху Бухарест-Сірет-Порубне. Дорогу будуватимуть за європейські кошти. Ми зобов'язані вжити всі необхідні заходи, щоб продовжити цю дорогу до Чернівців, Тернополя, Львова та Польщі із виходом до шляху на країни Балтії".

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Деталі: Він зазначив, що такий автошлях від Чорного до Балтійського і Егейського морів є стратегічним для НАТО. Але для того, щоб існуючий зараз пункт пропуску "Порубне-Сірет" міг пропустити ще більше вантажів, його потрібно розширити. І конкретні кроки щодо такого розширення увійшли до презентованої стратегії розвитку прикордонної інфраструктури.

В цьому документі йдеться про будівництво нових та модернізацію існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Крім того, румунська сторона зі свого боку зобов’язується розбудовувати і залізничні сполучення до українсько-румунського кордону для того, щоб збільшити кількість вантажів для експортно-імпортних операцій між Україною та країнами ЄС.

Пряма мова Найєма: "Румунський кордон для нас зараз є одним із найважливіших, бо тут величезний потенціал... З огляду на ситуацію на польському кордоні у нас завжди має бути альтернатива, як ми можемо використовувати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів.

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Зі свого боку Агентство зробить усе, щоб уже цього року у нас були доступні проєктно-кошторисні документації по всіх пунктах пропуску в межах Чернівецької області. Тут це буде пункт пропуску "Біла Криниця", а в Закарпатській області – "Біла Церква". Сподіваюся, що вже в цьому році у нас будуть конкретні плани щодо будівництва цих нових пунктів пропуску".

Ще деталі: Найєм повідомив, що презентований план розвитку прикордонної інфраструктури узгоджений на урядовому рівні обох країн. Це перший такий план серед усіх українських західних сусідів. За результатами обговорень і презентацій урядовці обох країн домовилися протягом найближчих двох тижнів спільно звернутися до Єврокомісії щодо фінансування будівництва нових та розбудови існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

За словами державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонела Скріоштяну, це перший стратегічний документ між Україною та державою ЄС, який стосується розгалуження системи розбудови пунктів пропуску. Основною його метою є полегшення переміщення товарів і перетину через державний кордон.