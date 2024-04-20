В Румынии построят автомагистраль до границы с Украиной

В Румынии до 2026 года планируют завершить строительство автомагистрали из Бухареста в Сирет, что на границе с Украиной.

Источник: президент Сучавского уездного совета Георге Флутур на презентации стратегии по Генеральному плану развития пограничной инфраструктуры в Черновцах, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, "Укринформ"

Прямая речь Флутура: "Недавно в Румынии утвердили реконструкцию автодороги Бухарест-Сирет-Порубное. Дорогу будут строить за европейские средства. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы продолжить эту дорогу в Черновцы, Тернополь, Львов и Польшу с выходом к пути на страны Балтии".

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Детали: Он отметил, что такая автодорога от Черного до Балтийского и Эгейского морей является стратегической для НАТО. Но для того, чтобы существующий сейчас пункт пропуска "Порубное-Сирет" мог пропустить еще больше грузов, его нужно расширить. И конкретные шаги по такому расширению вошли в представленную стратегию развития пограничной инфраструктуры.

В этом документе говорится о строительстве новых и модернизации существующих пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Кроме того, румынская сторона со своей стороны обязуется развивать и железнодорожные сообщения к украинско-румынской границе для того, чтобы увеличить количество грузов для экспортно-импортных операций между Украиной и странами ЕС.

Прямая речь Найема: "Румынская граница для нас сейчас является одной из важнейших, потому что здесь огромный потенциал... Учитывая ситуацию на польской границе у нас всегда должна быть альтернатива, как мы можем использовать наши пограничные пункты пропуска для вывоза наших грузов.

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Со своей стороны Агентство сделает все, чтобы уже в этом году у нас были доступны проектно-сметные документации по всем пунктам пропуска в пределах Черновицкой области. Здесь это будет пункт пропуска "Белая Криница", а в Закарпатской области - "Белая Церковь". Надеюсь, что уже в этом году у нас будут конкретные планы по строительству этих новых пунктов пропуска".

Еще детали: Найем сообщил, что представленный план развития пограничной инфраструктуры согласован на правительственном уровне обеих стран. Это первый такой план среди всех украинских западных соседей. По результатам обсуждений и презентаций чиновники обеих стран договорились в течение ближайших двух недель совместно обратиться в Еврокомиссию по финансированию строительства новых и развития существующих пунктов пропуска на украинско-румынской границе.

По словам государственного секретаря Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионела Скриоштяну, это первый стратегический документ между Украиной и государством ЕС, который касается разветвления системы развития пунктов пропуска. Основной его целью является облегчение перемещения товаров и пересечения через государственную границу.