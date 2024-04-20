Bloomberg: Ізраїль просить у США більше зброї
Субота, 20 квітня 2024, 05:58
Ізраїль попросив у США про виділення більшої кількості озброєння через загострення ситуації на Близькому Сході.
Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на трьох людей знайомих з ситуацією
Деталі: Ізраїль просить Вашингтон виділити більше танкових снарядів та військового транспорту.
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Як зазначає агентство, Ізраїль сподівається поповнити свої запаси на тлі війни в Секторі Гази та зростаючої напруженості з Іраном.
Американський Конгрес голосуватиме за допомогу Ізраїлю 20 квітня.