Bloomberg: Израиль просит у США больше оружия

Израиль попросил у США о выделении большего количества вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на трех людей знакомых с ситуацией

Детали: Израиль просит Вашингтон выделить больше танковых снарядов и военного транспорта.

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Как отмечает агентство, Израиль надеется пополнить свои запасы на фоне войны в Секторе Газа и растущей напряженности с Ираном.

Американский Конгресс будет голосовать за помощь Израилю 20 апреля.