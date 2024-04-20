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Bloomberg: Израиль просит у США больше оружия

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 05:58
Bloomberg: Израиль просит у США больше оружия
фото: Getty Images

Израиль попросил у США о выделении большего количества вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. 

Источник: агентство Bloomberg со ссылкой на трех людей знакомых с ситуацией

Детали: Израиль просит Вашингтон выделить больше танковых снарядов и военного транспорта. 

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Как отмечает агентство, Израиль надеется пополнить свои запасы на фоне войны в Секторе Газа и растущей напряженности с Ираном.

Американский Конгресс будет голосовать за помощь Израилю 20 апреля.

Темы: ИзраильСШАвойна
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