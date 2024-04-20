Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині

Поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

Джерело: поліція області

Деталі: Відомо, що 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору.

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В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

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Поліція пише, що вже вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.