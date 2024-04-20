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Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині

Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 09:53
Невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині
фото: поліція

Поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.

Джерело: поліція області

Деталі: Відомо, що 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору.

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В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція пише, що вже вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину.

Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Теми: поліціяВінницька область
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