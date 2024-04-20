Неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области

Полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.

Источник: полиция области

Детали: Известно, что 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета.

Реклама:

В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция пишет, что уже удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления.

Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.