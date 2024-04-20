Неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области
Суббота, 20 апреля 2024, 09:53
Полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.
Источник: полиция области
Детали: Известно, что 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета.
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В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским.
От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.
На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.
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Полиция пишет, что уже удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления.
Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.