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Неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 09:53
Неизвестные расстреляли полицейских в Винницкой области
фото: полиция

Полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.

Источник: полиция области

Детали: Известно, что 20 апреля, около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки автомобиль темного цвета.

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В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.

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Полиция пишет, что уже удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления.

Ориентировка разослана во все региональные подразделения Национальной полиции.

Темы: полицияВинницкая область
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