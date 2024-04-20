Близькі до РФ країни також сумніваються у доцільності війни – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, також мають сумніви щодо доцільності загарбницької війни, яку РФ веде в Україні.

Джерело: DW, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.

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"Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", – зазначив Шольц.

Він вказав, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю він погодився з керівництвом КНР щодо необхідності проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована в Швейцарі, для завершення розв'язаної РФ війни, інформує DPA.

На його думку, переговори з китайськими посадовцями про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.

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"Дипломатичні зусилля – це те, що є незамінним у цьому трудомісткому процесі, і я вдячний, що Німеччина та я особисто також змогли зробити свій внесок", – сказав Шольц.

Він додав, що дипломатичні зусилля – це "все ще рослина, яка потребує багато поливу... але це те, що існує та що ми плекаємо".

Нагадаємо: Раніше Шольц заявив, що продовжить надавати Україні військову допомогу, але водночас хоче активізувати дипломатичні зусилля для завершення розв'язаної РФ війни.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.