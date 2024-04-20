Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Близькі до РФ країни також сумніваються у доцільності війни – Шольц

Андрій Синявський, Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 10:27
Близькі до РФ країни також сумніваються у доцільності війни – Шольц
фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни, які підтримують тісні відносини з Росією, також мають сумніви щодо доцільності загарбницької війни, яку РФ веде в Україні.

Джерело: DW, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, у світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для РФ якийсь сенс.

Реклама:

"Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії", – зазначив Шольц.

Він вказав, що під час свого нещодавнього візиту до Китаю він погодився з керівництвом КНР щодо необхідності проведення міжнародної мирної конференції, яка запланована в Швейцарі, для завершення розв'язаної РФ війни, інформує DPA.

На його думку, переговори з китайськими посадовцями про війну в Україні під час його нещодавньої поїздки дали "дуже важливий поштовх" дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру.

ВІДЕО ДНЯ

"Дипломатичні зусилля – це те, що є незамінним у цьому трудомісткому процесі, і я вдячний, що Німеччина та я особисто також змогли зробити свій внесок", – сказав Шольц.

Він додав, що дипломатичні зусилля – це "все ще рослина, яка потребує багато поливу... але це те, що існує та що ми плекаємо".

Нагадаємо: Раніше Шольц заявив, що продовжить надавати Україні військову допомогу, але водночас хоче активізувати дипломатичні зусилля для завершення розв'язаної РФ війни.

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.

Теми: РосіявійнаШольцдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Усі новини...
Росія
МО РФ: Цієї ночі 50 безпілотників атакували вісім областей Росії
У Смоленській області РФ через атаку дрона почалася пожежа на об'єкті ПЕК
У Калузькій області Росії безпілотник пошкодив енергетичну інфраструктуру
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: