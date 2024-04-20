Близкие к РФ страны также сомневаются в целесообразности войны - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны, которые поддерживают тесные отношения с Россией, также сомневаются в целесообразности захватнической войны, что РФ ведет в Украине.

Источник: DW, "Европейская правда"

Детали: По его словам, в мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для РФ какой-то смысл.

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"Это касается и тех, кто очень близок к России", – отметил Шольц.

Канцлер указал, что во время своего недавнего визита в Китай он согласился с руководством КНР о необходимости проведения международной мирной конференции, которая запланирована в Швейцарии, для завершения развязанной РФ войны, информирует DPA.

По его мнению, переговоры с китайскими чиновниками о войне в Украине во время его недавней поездки дали "очень важный толчок" дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира.

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"Дипломатические усилия – это то, что является незаменимым в этом трудоемком процессе, и я благодарен, что Германия и я лично также смогли внести свой вклад", – сказал Шольц.

Он добавил, что дипломатические усилия – это "все еще растение, которое требует много полива... но это то, что существует и что мы лелеем".

Напмоним: Ранее Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине военную помощь, но одновременно хочет активизировать дипломатические усилия для завершения развязанной РФ войны.

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.