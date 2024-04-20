Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Близкие к РФ страны также сомневаются в целесообразности войны - Шольц

Андрей Синявский, Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 10:27
Близкие к РФ страны также сомневаются в целесообразности войны - Шольц
фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны, которые поддерживают тесные отношения с Россией, также сомневаются в целесообразности захватнической войны, что РФ ведет в Украине.

Источник: DW, "Европейская правда"

Детали: По его словам, в мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для РФ какой-то смысл.

Реклама:

"Это касается и тех, кто очень близок к России", – отметил Шольц.

Канцлер указал, что во время своего недавнего визита в Китай он согласился с руководством КНР о необходимости проведения международной мирной конференции, которая запланирована в Швейцарии, для завершения развязанной РФ войны, информирует DPA.

По его мнению, переговоры с китайскими чиновниками о войне в Украине во время его недавней поездки дали "очень важный толчок" дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира.

ВИДЕО ДНЯ

"Дипломатические усилия – это то, что является незаменимым в этом трудоемком процессе, и я благодарен, что Германия и я лично также смогли внести свой вклад", – сказал Шольц.

Он добавил, что дипломатические усилия – это "все еще растение, которое требует много полива... но это то, что существует и что мы лелеем".

Напмоним: Ранее Шольц заявил, что продолжит оказывать Украине военную помощь, но одновременно хочет активизировать дипломатические усилия для завершения развязанной РФ войны.

Двухдневная конференция высокого уровня по урегулированию войны в Украине – инаугурационный Саммит мира – состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах.

Президент Зеленский говорил, что разработанные в Швейцарии детали мирного плана некоторые "представители континентов" передадут РФ.

Темы: РосcиявойнаШольцдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Росcия
МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России
В Смоленской области РФ из-за атаки дрона начался пожар на объекте ТЭК
В Калужской области России беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру
Последние новости
21:14
Еврокомиссия предлагает санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в РФ – Reuters
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
баскетбол"Днепр" во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
Все новости...
Реклама: