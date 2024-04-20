Розстріл поліцейських на Вінниччині: прокуратура перевіряє причетність двох військових

ймовірні підозрювані, скриншот з відео з бодікамери

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє причетність до вбивства поліцейського двох військовослужбовців.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, Сили оборони Півдня

Деталі: Прокуратура повідомляє, що 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.

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Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю. Один працівник поліції загинув, другий отримав поранення.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

Сили оборони зазначають, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.

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У Нацполіції повідомили, що загиблий під час нічного нападу – 20-річний Максим Зарецький.

З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

Був єдиним сином у батьків.

фото: НПУ

Передісторія: Вранці 20 квітня стало відомо, що поліція розшукує осіб, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині – один з них загинув від отриманих травм.