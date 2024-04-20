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Расстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных

Роман ПетренкоСуббота, 20 апреля 2024, 12:23
Расстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных
вероятные подозреваемые, скриншот с видео с бодикамеры

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность к убийству полицейского двух военнослужащих.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, Силы обороны Юга

Детали: Прокуратура сообщает, что 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.

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Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.

Силы обороны отмечают, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.

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В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения - 20-летний Максим Зарецкий.

С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Был единственным сыном у родителей.

 
ФОТО: НПУ

Предыстория: Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.

Темы: Офис генпрокурораполиция
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