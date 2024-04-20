Расстрел полицейских в Винницкой области: прокуратура проверяет причастность двух военных
Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет причастность к убийству полицейского двух военнослужащих.
Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, Силы обороны Юга
Детали: Прокуратура сообщает, что 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль.
Во время проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один сотрудник полиции погиб, второй получил ранения.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, а также проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих.
Силы обороны отмечают, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.
В Нацполиции сообщили, что погибший во время ночного нападения - 20-летний Максим Зарецкий.
С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции.
Был единственным сыном у родителей.
Предыстория: Утром 20 апреля стало известно, что полиция разыскивает лиц, которые ночью расстреляли полицейских в Винницкой области - один из них погиб от полученных травм.