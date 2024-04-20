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У Чернівецькій області цивільні напали на представника ТЦК

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 16:09
У Чернівецькій області цивільні напали на представника ТЦК
ілюстративне фото Getty Images

У Чернівецькій області в суботу група цивільних осіб напала на військовослужбовця ТЦК, той здійснив постріли в землю.

Джерело: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Сьогодні поблизу села Чорногузи під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози.

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Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції".

Деталі: У ТЦК та СП зазначили, що з’ясовують причини і обставини інциденту та сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

Там також нагадали, що, відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу, "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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Теми: ТЦКЧернівецька областьнападмобілізація
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