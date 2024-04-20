В Черновицкой области гражданские напали на представителя ТЦК

В Черновицкой области в субботу группа гражданских лиц напала на военнослужащего ТЦК, тот произвел выстрелы в землю.

Источник: Черновицкий областной ТЦК и СП

Дословно: "Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы.

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Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции".

Детали: В ТЦК и СП отметили, что выясняют причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

Там также напомнили, что, согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса, "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.