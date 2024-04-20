Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Черновицкой области гражданские напали на представителя ТЦК

Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 16:09
В Черновицкой области гражданские напали на представителя ТЦК
иллюстративное фото Getty Images

В Черновицкой области в субботу группа гражданских лиц напала на военнослужащего ТЦК, тот произвел выстрелы в землю.

Источник: Черновицкий областной ТЦК и СП

Дословно: "Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы.

Реклама:

Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции".

Детали: В ТЦК и СП отметили, что выясняют причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

Там также напомнили, что, согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса, "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ТЦКЧерновицкая областьнападениемобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
ТЦК
В Хмельницкой области в помещении ТЦК произошел конфликт, полиция расследует
Повестка как месть: ОГП открыл дело о препятствовании журналистам "Слідство.інфо"
Павлюк: Система ТЦК не идеальна, но недопустимо оскорблять ее работников
Последние новости
21:14
Еврокомиссия предлагает санкции против судов, перевозящих военную технику из КНДР в РФ – Reuters
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
баскетбол"Днепр" во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
Все новости...
Реклама: