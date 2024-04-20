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NYT: Росіяни за два місяці знищили 5 із 31 американського танка Abrams в Україні

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 19:58
NYT: Росіяни за два місяці знищили 5 із 31 американського танка Abrams в Україні
танк Abrams, фото NurPhoto via Getty Images

За даними The New York Times, протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені.

Джерело: The New York Times із посиланням на американського високопосадовця

Деталі: Видання також наводить слова полковника Маркуса Райснера, "австрійського військового інструктора, який уважно стежить за тим, як використовується і втрачається зброя у війні в Україні" про те, що щонайменше ще три танки отримали помірні пошкодження з моменту відправки їх на фронт на початку цього року.

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За даними порталу Oryx, загалом 796 бойових танків України було знищено або захоплено з початку повномасштабної війни, а Росія втратила понад 2900 танків.

The New York Times зазначає, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників.

"Боротьба безпілотників в Україні, яка трансформує сучасну війну, почала завдавати смертельних ударів по одному з найпотужніших символів американської військової могутності – танку – і загрожує переписати те, як він буде використовуватися в майбутніх конфліктах", – пише видання.

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Воно зазначає, що, незважаючи на свою потужність, танки не є непробивними, і вони найбільш вразливі там, де їхня важка броня найтонша: зверху, задній блок двигуна і простір між корпусом і баштою. Протягом багатьох років танки були головною мішенню для мін, саморобних вибухових пристроїв, реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет.

"Дрони, які зараз використовуються проти танків в Україні, ще більш точні. Відомі як дрони з видом від першої особи, або FPV, вони оснащені камерою, яка передає зображення в реальному часі назад своєму контролеру, який може спрямувати їх на ураження танків у найбільш вразливі місця", - йдеться в публікації.

Полковник Рейснер розповів, що в кількох випадках БПЛА використовувалися для "добивання" танків, які вже були пошкоджені мінами або протитанковими ракетами, щоб їх не можна було витягти з поля бою і відремонтувати.

Теми: танкибезпілотникиСШАвійна
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