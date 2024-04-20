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NYT: Россияне за два месяца уничтожили 5 из 31 американского танка Abrams в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 19:58
NYT: Россияне за два месяца уничтожили 5 из 31 американского танка Abrams в Украине
танк Abrams, фото NurPhoto via Getty Images

По данным The New York Times, в течение последних двух месяцев россияне вывели из строя 5 американских танков M1 Abrams из 31, которые были отправлены в Украину прошлой осенью.

Источник: The New York Times со ссылкой на американского чиновника

Детали: Издание также приводит слова полковника Маркуса Райснера, "австрийского военного инструктора, который внимательно следит за тем, как используется и теряется оружие в войне в Украине" о том, что по меньшей мере еще три танка получили умеренные повреждения с момента отправки их на фронт в начале этого года.

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По данным портала Oryx, всего 796 боевых танков Украины было уничтожено или захвачено с начала полномасштабной войны, а Россия потеряла более 2900 танков.

The New York Times отмечает, что танки можно вывести из строя с помощью беспилотников.

"Борьба беспилотников в Украине, которая трансформирует современную войну, начала наносить смертельные удары по одному из самых мощных символов американской военной мощи – танку – и грозит переписать то, как он будет использоваться в будущих конфликтах", – пишет издание.

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Оно отмечает, что, несмотря на свою мощность, танки не являются непробиваемыми, и они наиболее уязвимы там, где их тяжелая броня самая тонкая: сверху, задний блок двигателя и пространство между корпусом и башней. В течение многих лет танки были главной мишенью для мин, самодельных взрывных устройств, реактивных гранатометов и противотанковых управляемых ракет.

"Дроны, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точные. Известные как дроны с видом от первого лица, или FPV, они оснащены камерой, которая передает изображение в реальном времени обратно своему контроллеру, который может направить их на поражение танков в наиболее уязвимые места", – говорится в публикации.

Полковник Рейснер рассказал, что в нескольких случаях БПЛА использовались для "добивания" танков, которые уже были повреждены минами или противотанковыми ракетами, чтобы их нельзя было извлечь с поля боя и отремонтировать.

Темы: танкибеспилотникиСШАвойна
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