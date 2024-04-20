Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні

Палата представників Конгресу США відхилила всі чотири поправки до проєкту з допомогою для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: До розгляду законопроєкту в Палаті дійшло чотири правки:

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авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;

авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;

авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;

авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.

Три поправки були відхилені конгресменами усним голосуванням, ще одну, яку виносив Кевін Герн, не розглядали.

У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.

Що передувало: Члени палати розглядають усі поправки, які раніше пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.