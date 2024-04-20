Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: До рассмотрения законопроекта в Палате дошло четыре правки:

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авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;

авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;

авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;

авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.

Три поправки были отклонены конгрессменами устным голосованием, еще одну, которую выносил Кевин Герн, не рассматривали.

Как известно, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

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Также смотрите видео "ЕвроПравды" с деталями проекта с помощью Украине.