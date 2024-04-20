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Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
Капітолій, фото Getty Images

Палата представників США схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення антиросійських санкцій.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Проєкт схвалили голосами 360 конгресменів, проти висловились 58.

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В частині, що стосується України, законопроєкт передбачає можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. 

Зокрема, президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів – Compensation Fund, Ukraine Support Fund. 

При цьому, президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США. 

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Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:

  • кожну фізичну та юридичну особу щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;
  • кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; виконавчим указом президента США №14024 (санкції пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначеному звіті, як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

Закон містить ще кілька інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби із злочинністю та іншими питаннями внутрішньої політики США.

Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один з варіантів – вибір процедури, яка поєднуватиме усі законопроєкти по міжнародній допомозі США та 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.

У суботу Палата представників також розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.

Члени палати розглядають усі поправки, які раніше пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

Як відомо, пакет проєктів, який включає підтримку України, спікер Палати представників Майк Джонсон вніс у середу, він передбачає виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні й союзникам.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАРосіядопомога Україні
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