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Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 20 апреля 2024, 20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
Капитолий, фото Getty Images

Палата представителей США одобрила законопроект о возможности конфискации активов РФ в пользу Украины и расширения антироссийских санкций.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Проект одобрили голосами 360 конгрессменов, против высказались 58.

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В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

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Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:

  • каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;
  • каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

Закон содержит еще несколько других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.

Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты. Один из вариантов – выбор процедуры, которая будет совмещать все законопроекты по международной помощи США и 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.

В субботу Палата представителей также рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.

Как известно, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

Читайте также: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Также смотрите видео "ЕвроПравды" с деталями проекта с помощью Украине.

Темы: СШАРосcияпомощь Украине
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