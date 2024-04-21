Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з членами екіпажу

Ольга Глущенко Неділя, 21 квітня 2024, 06:10
У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з членами екіпажу
SH-60K, ілюстративне фото seaforces.org

Два вертольоти ВМС Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані під час нічних навчань, рятувальники ведуть пошуки зниклих безвісти.

Джерело: The Associated Press із посиланням на заяву міністра оборони Японії Мінору Кіхару

Деталі: Кіхара повідомив, що два вертольоти SH-60K, що належали Морським силам самооборони і мали по чотири члени екіпажу, втратили зв'язок пізно ввечері в суботу поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 кілометрів на південь від Токіо.

Реклама:

Одого з восьми членів екіпажу підняли з води, але його стан невідомий.

Причина аварії наразі невідома, сказав Кіхара, додавши, що офіційні особи надають пріоритет рятувальній операції.

Для пошуку і порятунку зниклого екіпажу задіяли вісім військових кораблів і п'ять літаків. За словами Кіхари, вони знайшли фрагменти, які, ймовірно, належать одному з вертольотів SH-60K.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вважаємо, що вертольоти розбилися", – сказав він.

За словами Кіхари, двомоторні багатоцільові вертольоти, розроблені компанією Sikorsky і відомі як Seahawk, проходили нічні протичовнові навчання і втратили зв'язок.

За словами представників оборонного відомства, в суботніх навчаннях брали участь лише військово-морські сили Японії, і вони не були частиною багатонаціональних навчань. За їхніми словами, жодних іноземних літаків чи військових кораблів у цьому районі не було.

Теми: Японіяавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Японія
Зеленський обговорив з прем’єром Японії допомогу Україні й підготовку безпекової угоди
Північна Корея запустила ракету середньої дальності у бік Японського моря
Світовий банк ухвалив для України позику на $1,5 мільярда під гарантії Японії та Британії
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: