У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з членами екіпажу

Два вертольоти ВМС Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані під час нічних навчань, рятувальники ведуть пошуки зниклих безвісти.

Джерело: The Associated Press із посиланням на заяву міністра оборони Японії Мінору Кіхару

Деталі: Кіхара повідомив, що два вертольоти SH-60K, що належали Морським силам самооборони і мали по чотири члени екіпажу, втратили зв'язок пізно ввечері в суботу поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 кілометрів на південь від Токіо.

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Одого з восьми членів екіпажу підняли з води, але його стан невідомий.

Причина аварії наразі невідома, сказав Кіхара, додавши, що офіційні особи надають пріоритет рятувальній операції.

Для пошуку і порятунку зниклого екіпажу задіяли вісім військових кораблів і п'ять літаків. За словами Кіхари, вони знайшли фрагменти, які, ймовірно, належать одному з вертольотів SH-60K.

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"Ми вважаємо, що вертольоти розбилися", – сказав він.

За словами Кіхари, двомоторні багатоцільові вертольоти, розроблені компанією Sikorsky і відомі як Seahawk, проходили нічні протичовнові навчання і втратили зв'язок.

За словами представників оборонного відомства, в суботніх навчаннях брали участь лише військово-морські сили Японії, і вони не були частиною багатонаціональних навчань. За їхніми словами, жодних іноземних літаків чи військових кораблів у цьому районі не було.