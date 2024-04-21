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В Тихий океан упали два вертолета ВМС Японии с членами экипажа

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 06:10
В Тихий океан упали два вертолета ВМС Японии с членами экипажа
SH-60K, иллюстративное фото seaforces.org

Два вертолета ВМС Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане во время ночных учений, спасатели ведут поиски пропавших без вести.

Источник: The Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Японии Минору Кихару

Детали: Кихара сообщил, что два вертолета SH-60K, принадлежавшие Морским силам самообороны и имевшие по четыре члена экипажа, потеряли связь поздно вечером в субботу вблизи острова Торисима в Тихом океане примерно в 600 километрах к югу от Токио.

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Одного из восьми членов экипажа подняли из воды, но его состояние неизвестно.

Причина аварии пока неизвестна, сказал Кихара, добавив, что официальные лица предоставляют приоритет спасательной операции.

Для поиска и спасения пропавшего экипажа задействовали восемь военных кораблей и пять самолетов. По словам Кихары, они нашли фрагменты, которые, вероятно, принадлежат одному из вертолетов SH-60K.

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"Мы считаем, что вертолеты разбились", – сказал он.

По словам Кихары, двухмоторные многоцелевые вертолеты, разработанные компанией Sikorsky и известные как Seahawk, проходили ночные противолодочные учения и потеряли связь.

По словам представителей оборонного ведомства, в субботних учениях участвовали только военно-морские силы Японии, и они не были частью многонациональных учений. По их словам, никаких иностранных самолетов или военных кораблей в этом районе не было.

Темы: Японияавиакатастрофы
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