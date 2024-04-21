В Тихий океан упали два вертолета ВМС Японии с членами экипажа
Два вертолета ВМС Японии с восемью членами экипажа разбились в Тихом океане во время ночных учений, спасатели ведут поиски пропавших без вести.
Источник: The Associated Press со ссылкой на заявление министра обороны Японии Минору Кихару
Детали: Кихара сообщил, что два вертолета SH-60K, принадлежавшие Морским силам самообороны и имевшие по четыре члена экипажа, потеряли связь поздно вечером в субботу вблизи острова Торисима в Тихом океане примерно в 600 километрах к югу от Токио.
Одного из восьми членов экипажа подняли из воды, но его состояние неизвестно.
Причина аварии пока неизвестна, сказал Кихара, добавив, что официальные лица предоставляют приоритет спасательной операции.
Для поиска и спасения пропавшего экипажа задействовали восемь военных кораблей и пять самолетов. По словам Кихары, они нашли фрагменты, которые, вероятно, принадлежат одному из вертолетов SH-60K.
"Мы считаем, что вертолеты разбились", – сказал он.
По словам Кихары, двухмоторные многоцелевые вертолеты, разработанные компанией Sikorsky и известные как Seahawk, проходили ночные противолодочные учения и потеряли связь.
По словам представителей оборонного ведомства, в субботних учениях участвовали только военно-морские силы Японии, и они не были частью многонациональных учений. По их словам, никаких иностранных самолетов или военных кораблей в этом районе не было.