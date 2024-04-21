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ЗМІ: Україна може отримати зброю менше ніж за тиждень після схвалення Конгресом

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 10:37
ЗМІ: Україна може отримати зброю менше ніж за тиждень після схвалення Конгресом
фото: Getty Images

Пентагону знадобиться менше ніж тиждень після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам.

Джерело: Washington Post з посиланням на американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Офіційні особи США заявили, що Пентагон готовий надати значну військову допомогу Україні після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.

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За словами цих людей, Міністерство оборони, яке попереджало, що Україна поступово поступатиметься російським військам і зіткнеться з приголомшливими втратами без термінових дій на Капітолійському пагорбі, розпочало збір пакета допомоги задовго до майбутніх голосувань, намагаючись прискорити процес.

За словами посадовця, знадобиться менш як тиждень, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою.

Не відразу було зрозуміло, наскільки об’ємним буде пакет, хоча він майже напевно міститиме вкрай необхідні боєприпаси для систем, на які найбільше покладаються українські військові, включаючи 155-мм снаряди, які використовуються в гаубицях НАТО, і боєприпаси для реактивної артилерії середньої дальності.

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Також цілком імовірно, що Пентагон надасть Україні свіжий транш обладнання для протиповітряної оборони та боєприпасів, що є життєво необхідною для боротьби з невпинною кампанією Росії проти цивільної інфраструктури країни.

Нагадаємо: В суботу Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалений проєкт з допомогою.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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