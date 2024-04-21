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СМИ: Украина может получить оружие меньше чем через неделю после одобрения Конгрессом

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 10:37
СМИ: Украина может получить оружие меньше чем через неделю после одобрения Конгрессом
фото: Getty Images

Пентагону понадобится меньше недели после завершения всех процедур принятия соответствующего законодательства, чтобы доставить часть оружия украинским подразделениям.

Источник: Washington Post со ссылкой на американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Официальные лица США заявили, что Пентагон готов предоставить значительную военную помощь Украине после того, как Сенат на следующей неделе одобрит законопроект о помощи Украине, а президент Джо Байден подпишет его.

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По словам этих людей, Министерство обороны, которое предупреждало, что Украина будет постепенно уступать российским войскам и столкнется с потрясающими потерями без срочных действий на Капитолийском холме, начало сбор пакета помощи задолго до будущих голосований, пытаясь ускорить процесс.

По словам должностного лица, понадобится меньше недели, прежде чем часть оружия попадет на поле боя.

Не сразу было понятно, насколько объемным будет пакет, хотя он будет почти наверняка содержать крайне необходимые боеприпасы для систем, на которые больше всего полагаются украинские военные, включая 155-мм снаряды, используемые в гаубицах НАТО, и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности.

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Также вполне вероятно, что Пентагон предоставит Украине свежий транш оборудования для противовоздушной обороны и боеприпасов, что жизненно необходимо для борьбы с неустанной кампанией России против гражданской инфраструктуры страны.

Напомним: В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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