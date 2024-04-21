Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Тиждень в Україні почнеться з дощів

Роман ПетренкоНеділя, 21 квітня 2024, 13:43
Тиждень в Україні почнеться з дощів
фото: pixabay

В Україні в ніч на понеділок у північних і більшості центральних областей, вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня країни, місцями пориви 15-20 м/с.

Реклама:

Температура в західних областях уночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла; на решті територій вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°.

У Києві 22 квітня вночі дощ, удень без суттєвих опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 23 квітня, вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла, у центральних областях до 19°, у східних та південно-східних областях 16-21°.

У Києві 23 квітня вночі невеликий дощ, вдень без суттєвих опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
погода
В Україні дощитиме і очікуються заморозки
Перший рівень небезпечності: у Києві буде сильний вітер
Синоптики прогнозують мряку та заморозки
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: