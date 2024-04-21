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Неделя в Украине начнется с дождей

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 13:43
Неделя в Украине начнется с дождей
фото: pixabay

В Украине в ночь на понедельник в северных и большинстве центральных областей, днем в Украине, кроме северной части и восточных областей, дожди, днем на юге страны местами с грозами.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга страны, местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°.

В Киеве 22 апреля ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

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Во вторник, 23 апреля, ночью в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в западных областях 1-6° тепла, днем 10-15° тепла, в центральных областях до 19°, в восточных и юго-восточных областях 16-21°.

В Киеве 23 апреля ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Темы: погода
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