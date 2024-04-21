После скандала в ресторане уволили опера Департамента стратрасследований

Из Департамента стратегических расследований Нацполиции уволили работника Манасяна Виталия после скандала в столичном ресторане.

Источник: Нацполиция в комментарии "Украинской правде", председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей и бизнесмен Максим Шкиль в Facebook

Детали: Шкиль рассказал о ситуации, которая произошла с ним в столичном кафе "Гудвайн" утром 21 апреля.

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По его словам, он заранее заказал себе стол, а когда пришел в ресторан - ему сообщили, что за ним сидит другой человек.

Когда ему сообщили, что стол зарезервирован, он начал оскорблять работников заведения.

Шкиль добавил, что мужчина ему угрожал, но потом все же ушел.

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По данным бизнесмена, это был работник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Манасян Виталий.

В НПУ подтвердили УП, что это действительно был их сотрудник. Работники ведомства изучили сообщение в соцсетях, пообщались с администрацией заведения и свидетелями, после чего согласовали с главой Нацполиции Иваном Выговским увольнение оперуполномоченного.

Руководитель Департамента стратегических расследований Андрей Рубель отметил, что сотрудникам, которые позорным поведением порочат честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения - не место в полиции.