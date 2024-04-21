СМИ узнали, почему спикер Джонсон изменил мнение о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который ранее отказывался выносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине, изменил свое мнение после ознакомления с разведывательными данными и свидетельствами о преступлениях РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ряд американских СМИ, в том числе The New York Times

Детали: В течение нескольких недель после того, как Сенат принял масштабный пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, спикер Майк Джонсон заботился о том, как провести проект через палату и не лишиться при этом должности.

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Он встречался в Овальном кабинете с чиновниками национальной безопасности, включая Уильяма Бернса, директора ЦРУ, чтобы обсудить секретные данные разведки. Он неоднократно встречался с разными группами республиканцев и рассматривал отношение их избирателей к финансированию Украины.

И, наконец, когда его план сотрудничества с демократами, чтобы расчистить путь для помощи Украине, натолкнулся на резкое противостояние со стороны ультраконсерваторов, уже угрожавших свергнуть его, Джонсон, евангельский христианин, стал на колени и помолился о руководстве.

"Я хочу быть на правильной стороне истории", – вспоминает слова спикера Майкл Макколл, глава комитета по иностранным делам.

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Решение Джонсона рискнуть постом спикера, чтобы протолкнуть через Палату представителей законопроект о помощи иностранным государствам в 95 миллиардов долларов, стало кульминацией его чрезвычайной личной и политической эволюции.

"История судит нас за то, что мы делаем, – сказал он журналистам в Капитолии на прошлой неделе. – Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистическое решение и сделать что-нибудь другое. Но я делаю здесь то, что я считаю правильным. Я считаю, что предоставление военной помощи Украине сейчас критически важно".

Джонсон объяснил свою смену частично брифингами разведки, которые он получил.

"Я действительно верю этой информации. Я думаю, что Владимир Путин продолжал маршировать по Европе, если бы ему разрешили. Думаю, следующим он может пойти против Балтии. Я думаю, что он может поругаться с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", – отметил спикер.

Один из самых влиятельных брифингов, по словам людей, знакомых с дискуссиями, состоялся в феврале в Овальном кабинете, когда лидеры Конгресса встретились с Джо Байденом, чтобы обсудить государственное финансирование и помощь Украине. Во время этой встречи Бернс и другие чиновники национальной безопасности пытались убедить Джонсона в том, насколько быстро в Украине заканчиваются боеприпасы и какими ужасными будут последствия, если украинская противовоздушная оборона больше не будет усилена американским оружием.

Уверенный, что они примут его образ мышления, Джонсон неоднократно призывал республиканцев получить такие же брифинги разведки.

Спикер также был поражен историями, которые он услышал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими о масштабах страданий, причиненных российскими войсками Украине. Все это повлияло на чувство христианской веры Майка Джонсона.

Во время небольшой встречи с законодателями Джонсон "достаточно четко дал понять, что если мы не сделаем это (одобрим помощь Украине, – ред.) в апреле, для Украины может быть слишком поздно", – сказал Дон Бэкон, республиканец от Небраски.

Что предшествовало: В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.