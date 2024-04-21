У Київському ТЦК пояснили, чому можуть надіслати повістку померлій людині

У Київському міському ТЦК та СП заявили, що випадки з надсиланням повісток щодо оновлення даних померлим людям трапляються через те, що громадяни вчасно не оновлюють свої персональні дані.

Джерело: Київський міський ТЦК та СП

Дослівно: "У мережі Інтернет поширилися інформація про повістку щодо оновлення даних, яка була надіслана на адресу померлого громадянина України в Оболонському районі міста Київ.

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Повідомляємо, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу".

Деталі: У ТЦК та СП також нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період.

Що передувало: 20 квітня ЗМІ повідомляли, що покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова викликали повісткою до Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

ВІДЕО ДНЯ

Франков помер 31 жовтня 2023 року у віці 53 років.