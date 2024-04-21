Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Киевском ТЦК объяснили, почему могут прислать повестку умершему человеку

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 апреля 2024, 23:30
В Киевском ТЦК объяснили, почему могут прислать повестку умершему человеку
повестка, пришедшая покойному Франкову, champion.com.ua

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что случаи с отправкой повесток по обновлению данных умершим людям случаются из-за того, что граждане вовремя не обновляют свои персональные данные.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП

Дословно: "В сети Интернет распространились информация о повестке по обновлению данных, которая была направлена по адресу умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киев.

Реклама:

Сообщаем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу". 

Детали: В ТЦК и СП также напомнили об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Что предшествовало: 20 апреля СМИ сообщали, что покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова вызвали повесткой в Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.

ВИДЕО ДНЯ

Франков умер 31 октября 2023 года в возрасте 53 лет.

Темы: ТЦККиевмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
ТЦК
В Черновицкой области гражданские напали на представителя ТЦК
В Хмельницкой области в помещении ТЦК произошел конфликт, полиция расследует
Повестка как месть: ОГП открыл дело о препятствовании журналистам "Слідство.інфо"
Последние новости
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
18:09
В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты
Все новости...
Реклама: