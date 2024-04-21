В Киевском ТЦК объяснили, почему могут прислать повестку умершему человеку

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что случаи с отправкой повесток по обновлению данных умершим людям случаются из-за того, что граждане вовремя не обновляют свои персональные данные.

Источник: Киевский городской ТЦК и СП

Дословно: "В сети Интернет распространились информация о повестке по обновлению данных, которая была направлена по адресу умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киев.

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Сообщаем, что подобные случаи не являются единичным и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Кроме того, неверные данные о гражданах могут подавать другие государственные реестры. Поэтому ТЦК и СП не обладает полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу".

Детали: В ТЦК и СП также напомнили об административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Что предшествовало: 20 апреля СМИ сообщали, что покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова вызвали повесткой в Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.

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Франков умер 31 октября 2023 года в возрасте 53 лет.