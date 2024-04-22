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У Києві водій BMW напідпитку збив на смерть жінку

Ольга Глущенко Понеділок, 22 квітня 2024, 00:44
У Києві водій BMW напідпитку збив на смерть жінку
фото: поліція Києва

Поліцейські затримали водія BMW, який скоїв смертельну ДТП в Оболонському районі.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Поліцейські зазначають, що подія трапилась 21 квітня близько 19:30 на Великий Кільцевій дорозі, внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб.

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Дослівно: "Попередньо встановлено, що водій BMW, 1987 року народження, рухаючись по проїзній частині, не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів.

Внаслідок зіткнення жінка, 1983 року народження, отримала травми, несумісні з життям, та загинула".

Деталі: За словами поліцейських, ще одного постраждалого, місцевого жителя 1990 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній пройшов перевірку на стан сп’яніння – прилад Драгер показав 0,35 проміле".

Теми: КиївДТП
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