В Киеве выпивший водитель BMW сбил насмерть женщину

Полицейские задержали водителя BMW, который совершил смертельное ДТП в Оболонском районе.

Источник: полиция Киева

Детали: Полицейские отмечают, что происшествие случилось 21 апреля около 19:30 на Большой Кольцевой дороге, в результате ДТП были травмированы два человека.

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Дословно: "Предварительно установлено, что водитель BMW, 1987 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, травмировав двух пешеходов.

В результате столкновения женщина, 1983 года рождения, получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла".

Детали: По словам полицейских, еще одного пострадавшего, местного жителя 1990 года рождения, с телесными повреждениями госпитализировали.

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Дословно: "Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Последний прошел проверку на состояние опьянения – прибор Драгер показал 0,35 промилле".