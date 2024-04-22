Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих "Шахедів" і балістики

Вночі 22 квітня Повітряні сили повідомили, що кілька груп ворожих "Шахедів" рухаються у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області, згодом стало відомо про загрозу балістики зі сходу.

Джерело: Повітряні сили, Думська

Дослівно: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області".

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Деталі: О 1:07 видання "Думська" повідомило, що в Одеській області працює ППО.

О 1:25 Повітряні сили інформували про загрозу "застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошена повітряна тривога".

О 1:52 ПС повідомили про відбій загрози застосування ударних БпЛА, а о 1:57 – про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.